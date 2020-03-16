В Киеве Subaru протаранил Volkswagen, есть погибший и пострадавшие

16 марта, 2020, 08:01

В Киеве на Набережном шоссе произошла смертельная авария с участием легковых Subaru и Volkswagen

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По предварительным данным, Subaru львовской регистрации двигался в направлении моста Патона и протаранил в заднюю часть Volkswagen на ривненских номерах, который, по словам очевидцев, притормозил и включил «аварийку».

От удара Volkswagen перевернулся и остановился примерно в ста метрах. Непристегнутый пассажир Volkswagen авто получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также госпитализировать пришлось непристегнутую пассажирку Subaru - молодую женщину. Водитель Subaru был пристегнут ремнем безопасности, поэтому серьезных повреждений не получил и от помощи врачей отказался.

На место аварии кроме медиков работали также спасатели ГСЧС.