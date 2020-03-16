 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве Subaru протаранил Volkswagen, есть погибший и пострадавшие

В Киеве Subaru протаранил Volkswagen, есть погибший и пострадавшие

В Киеве на Набережном шоссе произошла смертельная авария с участием легковых Subaru и Volkswagen

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По предварительным данным, Subaru львовской регистрации двигался в направлении моста Патона и протаранил в заднюю часть Volkswagen на ривненских номерах, который, по словам очевидцев, притормозил и включил «аварийку».

От удара Volkswagen перевернулся и остановился примерно в ста метрах. Непристегнутый пассажир Volkswagen авто получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также госпитализировать пришлось непристегнутую пассажирку Subaru - молодую женщину. Водитель Subaru был пристегнут ремнем безопасности, поэтому серьезных повреждений не получил и от помощи врачей отказался.

На место аварии кроме медиков работали также спасатели ГСЧС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать