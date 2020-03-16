В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием
16 марта, 2020, 23:12
В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с опрокидыванием
Как удалось узнать Вартовым Еспресо, по данным участников и свидетелей ДТП, водитель легковушки BMW не справился с управлением, зацепил автомобиль Subaru Impreza и перевернулся, оставшись без колеса.
В ДТП пострадали только автомобили. На месте ДТП работала патрульная полиция.
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