В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием

16 марта, 2020, 23:12

В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с опрокидыванием

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, по данным участников и свидетелей ДТП, водитель легковушки BMW не справился с управлением, зацепил автомобиль Subaru Impreza и перевернулся, оставшись без колеса.

В ДТП пострадали только автомобили. На месте ДТП работала патрульная полиция.