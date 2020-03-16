 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло ДТП с опрокидыванием

В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием

В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с опрокидыванием

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, по данным участников и свидетелей ДТП, водитель легковушки BMW не справился с управлением, зацепил автомобиль Subaru Impreza и перевернулся, оставшись без колеса.

В ДТП пострадали только автомобили. На месте ДТП работала патрульная полиция.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать