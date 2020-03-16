Украинцы смогут вернуться из США и после окончания визы, - посол
16 марта, 2020, 22:18
Украинцы, у которых заканчивается срок действия визы, смогут вернуться на родину после закрытия границ без проблем
Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "Голос Америки".
"У нас уже есть такие сообщения. Условно говоря," у меня виза заканчивается завтра, а я вылечу только через 5 дней. Что мне делать? "Нас заверили в Госдепартаменте, что никаких проблем у этих людей не будет. Это не будет нарушением режима пребывания, учитывая исключительные обстоятельства. Таких людей наказывать не будут ни штрафами, ни аннулированием визы - бояться не надо", - отметил Ельченко .
Посол отметил, что для эвакуации понадобится примерно одни-двое суток.
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