Украинцы смогут вернуться из США и после окончания визы, - посол

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "Голос Америки".

"У нас уже есть такие сообщения. Условно говоря," у меня виза заканчивается завтра, а я вылечу только через 5 дней. Что мне делать? "Нас заверили в Госдепартаменте, что никаких проблем у этих людей не будет. Это не будет нарушением режима пребывания, учитывая исключительные обстоятельства. Таких людей наказывать не будут ни штрафами, ни аннулированием визы - бояться не надо", - отметил Ельченко .

Посол отметил, что для эвакуации понадобится примерно одни-двое суток.