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Espreso.tvОбществоУкраина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС

Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС


фото: reuters
16 марта Оператор ГТС Украины впервые провел транзит газа между Венгрией и Словакией

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины", - говорится в сообщении.

В ОГТСУ считают, что эта услуга позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного потока-1 не используются в полном объеме.

Отмечается, что учет газа по этой операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с Газпромом, в энергетических единицах.

В компании также работают над созданием виртуальных точек, которые упростят деятельность как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений.

Сейчас проходят консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе, уточняют у оператора ГТС.

В компании напоминают, что услуга short-haul доступна с 1 января. И добавляют, что расширение услуг для украинских и зарубежных заказчиков стало возможным после подписания нового транзитного соглашения с Газпромом и межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран.

  • Напомним, 30 декабря 2019 г. Нафтогаз и Газпром договорились подписать контракт на организацию транзита газа через украинскую ГТС. В этот же день Оператор ГТС заключил с российской компанией межоператорских соглашение, позволила продолжить транзит газа из России в ЕС.
  • 31 декабря ОГТСУ и словацкая Eustream подписали технический договор о взаимодействии с европейскими правилами с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны. Это открыло возможность осуществления виртуального реверса газа. Также новый оператор заключил договоры с европейскими правилами со смежными операторами Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы. В конце февраля Оператор ГТС заявил, что с 1 марта начнет работать виртуальный реверс газа на границе Украина-Словакия.
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