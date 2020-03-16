Украина впервые осуществила транзит газа между странами ЕС
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) через территорию Украины", - говорится в сообщении.
В ОГТСУ считают, что эта услуга позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства Северного потока-1 не используются в полном объеме.
Отмечается, что учет газа по этой операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с Газпромом, в энергетических единицах.
В компании также работают над созданием виртуальных точек, которые упростят деятельность как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений.
Сейчас проходят консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе, уточняют у оператора ГТС.
В компании напоминают, что услуга short-haul доступна с 1 января. И добавляют, что расширение услуг для украинских и зарубежных заказчиков стало возможным после подписания нового транзитного соглашения с Газпромом и межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран.
- Напомним, 30 декабря 2019 г. Нафтогаз и Газпром договорились подписать контракт на организацию транзита газа через украинскую ГТС. В этот же день Оператор ГТС заключил с российской компанией межоператорских соглашение, позволила продолжить транзит газа из России в ЕС.
- 31 декабря ОГТСУ и словацкая Eustream подписали технический договор о взаимодействии с европейскими правилами с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны. Это открыло возможность осуществления виртуального реверса газа. Также новый оператор заключил договоры с европейскими правилами со смежными операторами Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы. В конце февраля Оператор ГТС заявил, что с 1 марта начнет работать виртуальный реверс газа на границе Украина-Словакия.
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