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Espreso.tvОбществоУкраина приостановила выдачу виз и прием граждан

Украина приостановила выдачу виз и прием граждан


фото: 24tv
Консульские учреждения Украины за рубежом и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел временно прекратили принимать граждан и выдавать визы

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса Covid-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как долго будут действовать эти ограничения. Информацию о возобновлении работы МИД обещает обнародовать дополнительно.

Также в ведомстве извинились за неудобства и предложили обращаться со всеми вопросами на электронный адрес cons_vvp@mfa.gov.ua.

 
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