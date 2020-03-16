Украина приостановила выдачу виз и прием граждан

16 марта, 2020, 11:22

Консульские учреждения Украины за рубежом и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел временно прекратили принимать граждан и выдавать визы

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса Covid-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как долго будут действовать эти ограничения. Информацию о возобновлении работы МИД обещает обнародовать дополнительно.

Также в ведомстве извинились за неудобства и предложили обращаться со всеми вопросами на электронный адрес cons_vvp@mfa.gov.ua.