Украина будет просить Польшу открыть пеший пункт пропуска

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы с грустью приняли это решение о закрытии пункта пропуска "Шегини-Медика" потому, что, учитывая экономические возможности многих людей многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Но мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но пока ответа нет ", - сказал министр.

По его словам, украинцы, которые хотели перейти границу в Медыке, направляются на другие переходы, где украинские пограничники вместе с польскими отработали схему переправки граждан.

"Людей или подсаживают в автомобили, или направляют в автобус, который пересекает границу, возвращается и подбирает вторую группу. Кроме того, консулы из Люблина прямо на границе занимались тем, что подсаживали людей в автомобили", - рассказал Кулеба.

Кроме того, сейчас Украина работает с польской стороной над тем, чтобы увеличить пропускную способность пункта пересечения Ягодин в сторону Украины.