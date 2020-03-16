Тимошенко потребовала от Зеленского отменить создание Консультативного совета с террористами "ДНР"/"ЛНР"

16 марта, 2020, 14:50

Об этом Тимошенко сказала на брифинге в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Считаю, что недопустимо было подписание документов по созданию такого Консультативного совета, где вовлечены неизвестно какие представители оккупированных территорий и фактически являются представителями оккупантов. Это недопустимо. Я считаю, что для того, чтобы сейчас не будоражить общество и не ставить страну еще перед одной угрозой независимости и суверенитета, президент должен принять сейчас публичные и четкие шаги по денонсации этих документов. и больше ничего подобного не подписывать, что сейчас совершенно меняет ситуацию", - сказала Тимошенко.

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Лидер ВО "Батькивщина" также отметила, что подписанные в Минске соглашения переводят внешнюю агрессию со стороны РФ в плоскость "войны".

"Такие документы вроде бы признают, что война в Украине гражданская, а не война России против Украины. Это недопустимо и, по сути, разрушает систему защиты Украины. Считаю, что было бы правильно сейчас президенту сделать публичные четкие и правовые шаги, которые денонсируют подобные документы ", - добавила Тимошенко.

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