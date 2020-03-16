Транспорт в Киеве будут дезинфицировать каждых три часа, - заместитель Кличко

16 марта, 2020, 14:56

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о дезинфекции транспорта междугороднего и городского сообщения

Об этом он заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса, передает Еспресо.TV.

"Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий междугородной и городского сообщения каждые 3 часа. Не допускать к выходам на маршрут транспортных средств, не прошедших дезинфекцию. Увеличить кратность текущих дезинфекционных мероприятий на остановках общественного транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижного состава, общественного транспорта, вагонах поездных состава, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена ", - сказал паровозников.