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Espreso.tvОбществоТранспорт в Киеве будут дезинфицировать каждых три часа, - заместитель Кличко

Транспорт в Киеве будут дезинфицировать каждых три часа, - заместитель Кличко


фото: reuters
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о дезинфекции транспорта междугороднего и городского сообщения

Об этом он заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса, передает Еспресо.TV.

"Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий междугородной и городского сообщения каждые 3 часа. Не допускать к выходам на маршрут транспортных средств, не прошедших дезинфекцию. Увеличить кратность текущих дезинфекционных мероприятий на остановках общественного транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижного состава, общественного транспорта, вагонах поездных состава, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена ", - сказал паровозников.

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