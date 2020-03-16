Тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция помогут миру побороть коронавирус, - ВОЗ

Об этом генеральный директор ВОЗ доктор Тедрус Адханом Гебрейесус заявил на брифинге организации, передает "Украинская правда".

"Ваш подход должен быть всесторонним. Не только тестирование, не только отслеживание контактов, не только карантин, не только социальная дистанция. Вы должны делать все", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран показывают, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию и спасает жизни.

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"Большая ошибка для государства считать, что эпидемия с ним не случится. Это касается каждого", - говорит доктор Тедрус.

По его словам, сейчас эпицентром эпидемии стала Европа, и теперь каждый день фиксируется больше случаев, чем в Китае на пике эпидемии.