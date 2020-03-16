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Espreso.tvОбществоТестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция помогут миру побороть коронавирус, - ВОЗ

Тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция помогут миру побороть коронавирус, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция - это то, что поможет миру побороть COVID-19

Об этом генеральный директор ВОЗ доктор Тедрус Адханом Гебрейесус заявил на брифинге организации, передает "Украинская правда".

"Ваш подход должен быть всесторонним. Не только тестирование, не только отслеживание контактов, не только карантин, не только социальная дистанция. Вы должны делать все", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран показывают, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию и спасает жизни.

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"Большая ошибка для государства считать, что эпидемия с ним не случится. Это касается каждого", - говорит доктор Тедрус.

По его словам, сейчас эпицентром эпидемии стала Европа, и теперь каждый день фиксируется больше случаев, чем в Китае на пике эпидемии.

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