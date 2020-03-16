Таможенник на Харьковщине незаконно проводил людей через границу в сторону России

16 марта, 2020, 18:27

Следователи задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Купянск" Слобожанской таможни Гостаможслужбы за незаконную переправку людей в Россию

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Незаконный канал пересечения государственной границы в сторону Российской Федерации действовал на территории Купянского района Харьковской области вне официальных пунктов пропуска. Стоимость "услуги" составляла $ 1500 с человека. 13 марта 2020 года главного государственного инспектора Харьковской таможни ГФС и двух его сообщников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса после получения $ 4500 за незаконную переправку лиц в РФ ", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит заключение от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.