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Espreso.tvОбществоСомали и Танзания подтвердили первые случаи коронавируса

Сомали и Танзания подтвердили первые случаи коронавируса

В двух африканских странах зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID -19

В Танзании коронавирус диагностировали у пациента, который прибыл 15 марта из Бельгии, сообщает PML Daily.

Первый случай коронавирусной инфекции также зафиксирован в Сомали, передает The Independent.

На прошлой неделе коронавирус впервые обнаружили в таких африканских странах, как Эфиопия и Руанда.

По данным PML Daily, на африканском континенте в 28 странах зарегистрировали случаи заражения, общее количество превышает 350.

Напомним, 13 марта первый случай коронавируса был зарегистрирован в Кении , где положительный результат показала женщина, которая недавно вернулась в страну из США.

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