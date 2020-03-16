Сомали и Танзания подтвердили первые случаи коронавируса
16 марта, 2020, 19:04
В двух африканских странах зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID -19
В Танзании коронавирус диагностировали у пациента, который прибыл 15 марта из Бельгии, сообщает PML Daily.
Первый случай коронавирусной инфекции также зафиксирован в Сомали, передает The Independent.
На прошлой неделе коронавирус впервые обнаружили в таких африканских странах, как Эфиопия и Руанда.
По данным PML Daily, на африканском континенте в 28 странах зарегистрировали случаи заражения, общее количество превышает 350.
Напомним, 13 марта первый случай коронавируса был зарегистрирован в Кении , где положительный результат показала женщина, которая недавно вернулась в страну из США.
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