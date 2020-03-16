Санкции, лишение свободы и справки на выход из дома. Как действует карантин в Италии

16 марта, 2020, 16:33

Карантин по всей территории Италии действует до 3 апреля. Журналистка рассказала, как в Италии работает ограничение для граждан, где по последним данным количество больных приблизилось до 25 тыс., а смертей - до 2 тыс.

Об этом рассказала журналистка Марианна Суренович во включении в эфире программы Комментарий с Анжеликой Сизоненко, передает Еспресо.TV .

"До 8 марта Италия была разделена на две части. Карантинная зона на севере Италии и остальные территории страны. Сейчас такого раздела нет, так как заболевание распространилось на всю теритрии", - отметила журналистка.

По ее словам, правительство страны приняло решение сделать всю территорию Италии карантинной зоной.

"Сейчас есть самое главное правило - ограничивать свои контакты с другими людьми. К сожалению, рост заболевания растет и карантин действует до 3 апреля. Рекомендуется как можно меньше покидать свой дом. Нет ограничений в том, чтобы ходить в супермаркет, однако просят, чтобы шел один человек от семьи и делал это как можно реже", - добавила Суренович.

"Вход в супермаркет не свободен. Ведь запускают в супермаркет небольшое количество людей. Можно передвигаться по городу, если у вас есть какие насущные потребности, например, связанные со здоровьем или работой. Но в этом случае вы должны иметь автосертификат, в котором указаны личные данные и причина вашего выхода из дома. За нарушение карантина предусмотрены санкции на лишение свободы и высокие штрафы ", - подчеркнула журналистка.