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Espreso.tvОбществоСанкции, лишение свободы и справки на выход из дома. Как действует карантин в Италии

Санкции, лишение свободы и справки на выход из дома. Как действует карантин в Италии


фото: reuters
Карантин по всей территории Италии действует до 3 апреля. Журналистка рассказала, как в Италии работает ограничение для граждан, где по последним данным количество больных приблизилось до 25 тыс., а смертей - до 2 тыс.

Об этом рассказала журналистка Марианна Суренович во включении в эфире программы Комментарий с Анжеликой Сизоненко, передает Еспресо.TV .

"До 8 марта Италия была разделена на две части. Карантинная зона на севере Италии и остальные территории страны. Сейчас такого раздела нет, так как заболевание распространилось на всю теритрии", - отметила журналистка.

По ее словам, правительство страны приняло решение сделать всю территорию Италии карантинной зоной.

"Сейчас есть самое главное правило - ограничивать свои контакты с другими людьми. К сожалению, рост заболевания растет и карантин действует до 3 апреля. Рекомендуется как можно меньше покидать свой дом. Нет ограничений в том, чтобы ходить в супермаркет, однако просят, чтобы шел один человек от семьи и делал это как можно реже", - добавила Суренович.

"Вход в супермаркет не свободен. Ведь запускают в супермаркет небольшое количество людей. Можно передвигаться по городу, если у вас есть какие насущные потребности, например, связанные со здоровьем или работой. Но в этом случае вы должны иметь автосертификат, в котором указаны личные данные и причина вашего выхода из дома. За нарушение карантина предусмотрены санкции на лишение свободы и высокие штрафы ", - подчеркнула журналистка.

  • Напомним, 13 марта от коронавируса в Италии умерла украинка
  • Италия стала новым эпицентром вспышки коронавируса и лидирует по количеству заражений среди стран ЕС. Согласно последним данным, там зафиксировано почти 25 тыс. инфицированных коронавирусом.
  • Из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин .
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