Работа дистанционно или отпуск: Радуцкий рассказал о законопроекте по противодействию коронавирусу в Украине

16 марта, 2020, 13:28

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил о законопроекте, направленном на противодействие коронавирусу в Украине

Об этом сообщает сайт ВР.

Он отметил, что данный закон будет работать только в течение трех месяцев.

Законопроектом предусматривается:

оперативная закупка работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса через переговорную процедуру, сокращенную до одного дня;

возможность 100% предоплаты за товары, работы и услуги, которые закупаются для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом, согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров;

предоставить возможность населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск;

запретить проводить мероприятия государственного надзора и контроля на время карантина;

отнести введение карантина в форс-мажорным обстоятельствам;

ввести административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную - за умышленное заражение людей;

ввести дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

внести изменения в некоторые статьи Трудового кодекса Украины на три месяца, согласно которым, в частности людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

Радуцкий отметил, что комитет предлагает усилить карантинные мероприятия, остановив работу ресторанов, кафе, салонов красоты, спортивных клубов, а также общественного транспорта - введя работу по почасовому графику.

"Все, что не касается жизнеобеспечения страны (молоко, хлеб) - должно быть остановлено", - таким, по его словам, будет предложение комитета.