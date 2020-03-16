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Espreso.tvОбществоРабота дистанционно или отпуск: Радуцкий рассказал о законопроекте по противодействию коронавирусу в Украине

Работа дистанционно или отпуск: Радуцкий рассказал о законопроекте по противодействию коронавирусу в Украине


фото: mawista
Председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил о законопроекте, направленном на противодействие коронавирусу в Украине

Об этом сообщает сайт ВР.

Он отметил, что данный закон будет работать только в течение трех месяцев.

Законопроектом предусматривается:

  • оперативная закупка работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса через переговорную процедуру, сокращенную до одного дня;
  • возможность 100% предоплаты за товары, работы и услуги, которые закупаются для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
  • освобождение от уплаты от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом, согласно перечню, утвержденному Кабинетом Министров;
  • предоставить возможность населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск;
  • запретить проводить мероприятия государственного надзора и контроля на время карантина;
  • отнести введение карантина в форс-мажорным обстоятельствам;
  • ввести административную ответственность за нарушение обсервации и уголовную - за умышленное заражение людей;
  • ввести дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
  • внести изменения в некоторые статьи Трудового кодекса Украины на три месяца, согласно которым, в частности людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

Радуцкий отметил, что комитет предлагает усилить карантинные мероприятия, остановив работу ресторанов, кафе, салонов красоты, спортивных клубов, а также общественного транспорта - введя работу по почасовому графику.

"Все, что не касается жизнеобеспечения страны (молоко, хлеб) - должно быть остановлено", - таким, по его словам, будет предложение комитета.

  • Верховная Рада 17 марта проведет внеочередное заседание, на котором депутаты будут работать в медицинских масках .
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