"Интер" хочет погнать известного защитника

16 марта, 2020, 17:36

В следующее трансферное окно итальянский "Интер" попрощается с известным уругвайским защитником Диего Годином

Об этом сообщает AS .

Годин, который пополнил состав итальянского клуба только прошлым летом, не вписался в игровую схему Антонио Конте и близок к уходу из "Интера". В Италии уругваец зарабатывает около 6,75 млн евро в год.

До "нерадзурри" центрбэк течение девяти лет выступал за мадридский "Атлетико". Он сыграл за команду более 250 матчей, а в прошлом сезоне принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отметившись 4 голами.

В текущем сезоне на счету 34-летнего Година 25 матчей за "Интер".

В нынешнем розыгрыше Серии А "Интер" занимает третью ступень, и отстает от первого места на 8 очков. Чемпионат Италии, как и другие ведущие топ-лиги Европы, приостановлены из-за пандемии коронавируса.