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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" хотят принять земельную реформу 17-18 марта, - СМИ

"Слуги народа" хотят принять земельную реформу 17-18 марта, - СМИ

Сегодня, 16 марта, в 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут очередное заседание, а в ближайшие дни состоится финальное голосование за принятие земельной реформы, сообщают источники журналистов
Об этом сообщил источник во фракции "Слуга народа", передает LB.ua .
 
"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента ... Иначе - дефолт", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что других подробностей собеседник не сообщил.
 
Как известно, законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает открытие рынка с октября 2020 года. Он позволяет гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.
 
 
 
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