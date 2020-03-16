"Слуги народа" хотят принять земельную реформу 17-18 марта, - СМИ

16 марта, 2020, 18:57

Сегодня, 16 марта, в 19:30 депутаты фракции "Слуга народа" проведут очередное заседание, а в ближайшие дни состоится финальное голосование за принятие земельной реформы, сообщают источники журналистов

Об этом сообщил источник во фракции "Слуга народа", передает LB.ua

"Завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента ... Иначе - дефолт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что других подробностей собеседник не сообщил.

Как известно, законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает открытие рынка с октября 2020 года. Он позволяет гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.