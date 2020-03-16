 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Каждый больной человек в Харькове будет полностью его ответственностью": Зеленский о нежелании Кернеса закрыть метро

"Каждый больной человек в Харькове будет полностью его ответственностью": Зеленский о нежелании Кернеса закрыть метро

Зеленский обещает наказать Кернеса, если тот не выполнит решение о закрытии метро

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, сообщает Еспресо.TV.

"Я очень люблю Харьков, я прочитал сообщение мэра (Геннадия Кернеса, - ред). Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, его ждет уголовная ответственность", - сказал Зеленский.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес не планирует выполнять решение Зеленского о закрытии метро в городе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать