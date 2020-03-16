"Каждый больной человек в Харькове будет полностью его ответственностью": Зеленский о нежелании Кернеса закрыть метро
16 марта, 2020, 22:57
Зеленский обещает наказать Кернеса, если тот не выполнит решение о закрытии метро
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, сообщает Еспресо.TV.
"Я очень люблю Харьков, я прочитал сообщение мэра (Геннадия Кернеса, - ред). Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, его ждет уголовная ответственность", - сказал Зеленский.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес не планирует выполнять решение Зеленского о закрытии метро в городе.
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