Промышленное производство в Китае упало до минимума за 30 лет

16 марта, 2020, 12:12

В течение января-февраля промышленное производство в Китае упало максимально за 30 лет - на 13,5% в годовом выражении

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики, пишет Reuters.

Это стало самым слабым показателем с января 1990 года, с момента начала фиксации этих данных агентством Reuters. В декабре показатель вырос на 6,9%. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали роста промпроизводства на 1,5%.

"Судя по данным, шок для экономической активности Китая от эпидемии коронавируса сильнее, чем глобальный финансовый кризис", - сказал Чжан И, главный экономист Zhonghai Shengrong Capital Management.

Инвестиции в основной капитал упали на 24,5% в годовом выражении. Розничные продажи сократились на 20,5% по сравнению с подъемом на 0,8%, который предсказывали аналитики, и ростом на 8% в декабре. Причиной сильного сокращения стало то, что потребители избегали мест с большим скоплением людей, таких как торговые центры, рестораны и кинотеатры. Уровень безработицы в Китае вырос до 6,2% в феврале по сравнению с 5,2% в декабре.