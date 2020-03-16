Препаратов для профилактики коронавируса пока не существует, - Супрун опровергла фейки от Ляшко и 1 + 1

16 марта, 2020, 12:33

"Ведущие ученые" вместе с "ведущими фармацевтическими производителями" и "ведущими политиками" уже на полную занимаются распространением ложной информации о средствах профилактики коронавируса. При этом откровенно манипулируя о том, о каких заболеваниях говорится

Об этом предупредила экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии," Юрия-Фарм ", Олег Ляшко и медиа вроде 1 + 1 распространяют фейки и глупости по предотвращению SARS-CoV-2! Вроде по заключению наших ученых есть препарат, который эффективно противодействует вирусу. Это неправда и полное мошенничество! Распространение лжи и непроверенной информации в условиях пандемии и большого беспокойства общества - это фактически преступление против украинцев", - отметила она.

По словам Супрун, сейчас не существует никакой профилактики против вируса кроме тщательного и частого мытья рук, гигиены кашля и чихания, практики не касаться носа, рта и глаз грязными руками и избежания скопления людей. Так же как и не существует специального лечения COVID-19. Лечение, которое сейчас существует, является симптоматическим.

Супрун призвала проверять источники и информацию на официальных ресурсах, в частности: