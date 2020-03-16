Препаратов для профилактики коронавируса пока не существует, - Супрун опровергла фейки от Ляшко и 1 + 1
Об этом предупредила экс-глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
"Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии," Юрия-Фарм ", Олег Ляшко и медиа вроде 1 + 1 распространяют фейки и глупости по предотвращению SARS-CoV-2! Вроде по заключению наших ученых есть препарат, который эффективно противодействует вирусу. Это неправда и полное мошенничество! Распространение лжи и непроверенной информации в условиях пандемии и большого беспокойства общества - это фактически преступление против украинцев", - отметила она.
По словам Супрун, сейчас не существует никакой профилактики против вируса кроме тщательного и частого мытья рук, гигиены кашля и чихания, практики не касаться носа, рта и глаз грязными руками и избежания скопления людей. Так же как и не существует специального лечения COVID-19. Лечение, которое сейчас существует, является симптоматическим.
Супрун призвала проверять источники и информацию на официальных ресурсах, в частности:
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Оперативную ситуацию и советы по поводу предотвращения на странице Центр общественного здоровья Украины
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На странице Министерство здравоохранения Украины
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World Health Organization (WHO) и на сайте: https://www.who.int/
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CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний в США).
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