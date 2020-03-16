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Espreso.tvОбществоПольша приостанавливает внутреннее авиасообщение

Польша приостанавливает внутреннее авиасообщение


фото: reuters
Польша с 16 марта прекращает все внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает Polsat .

Соответствующее решение было принято премьер-министром Матеушем Моравецким, оно должно быть утверждено антикризисной командой.

"Внутренние авиарейсы будут приостановлены с сегодняшнего дня - это решение было принято премьер-министром", - сообщил глава канцелярии польского премьера Михаил Дворчик.

Отметим, по состоянию на 16 марта в Польше официально подтверждены 150 случаев коронавируса в стране.

Напомним, 13 марта, правительство Польши приняло решение о закрытии границы для иностранцев из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Такая мера вводится сначала на 10 дней, с возможностью продления на очередные 20 дней, а затем на очередной месяц.

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