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Espreso.tvОбществоПогода на неделю: потепление со вторника и мокрый снег на выходных

Погода на неделю: потепление со вторника и мокрый снег на выходных

17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода: + 5 + 9 градусов, а на Западе до +12. возможен дождь на севере и западе страны

О погоде на неделю рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Еспресо.TV.

"Уже во вторник в Украине начнется потепление, температура воздуха составит в течение дня + 5 + 9 градусов, а на Западе даже + 7 + 12 градусов. Пик потепления придется на четверг-пятницу, до + 12 + 17 градусов", - отметила госпожа Наталья.

17 марта в большинстве областей будет преобладать сухая погода, на Западе и Севере атмосферный фронт может обусловить небольшой дождь. Ветер будет западным и ласковым.

"В Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя, однако чтобы что-то серьезное - вряд ли", - заявила госпожа Диденко.

Температура воздуха днем будет колебаться около +7 градусов.

"Затем тепло рванет и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха.

Пик ожидается в четверг, до +15, +16 градусов ", - добавила синоптик.

В воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится - похолодание и мокрый снег.

 

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