Пенсии и субсидии в условиях карантина: в правительстве объяснили, как украинцам получить выплаты

16 марта, 2020, 13:04

Задолженность за неуплату коммунальных услуг более чем два месяца влияет на получение субсидии на следующий отопительный сезон, поэтому нужно погасить долг до мая этого года

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, передает Еспресо.TV

По его словам, около ⅔ получателей социальных выплат и пособий получают их через переводы и банковские карточки, поэтому для этих граждан никаких изменений в сроках получения соответствующих выплат не будет.

"При этом почти треть получателей пенсий и соцпособий - особенно маломобильных групп - получают их через "Укрпочту" путем доставки непосредственно домой. Сейчас такие выплаты также осуществляются в соответствии с графиками. Работники Укрпочты работают в обычном режиме", - отметил он.

Также Музыченко опроверг фейки из сети о том, что в случае неуплаты за коммунальные услуги до 20-го числа месяца, украинцев лишат льгот и субсидий:

"Поскольку уровень оплаты за ЖКХ и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льгот или субсидий до завершения отопительного сезона", - добавил он.

По его словам, наличие задолженностей за неуплату коммунальных услуг более чем два месяца влияет на получение субсидии на следующий отопительный сезон, который будет определяться аж с мая 2020:

"Таким образом важно, чтобы в мае текущего года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная более чем два месяца задолженность", - пояснил Музыченко.