Пандемия является вызовом для власти и общества, - Олег Синютка

16 марта, 2020, 16:36

Народный депутат Украины, экс-руководитель Львовщины указал власти на проблемы в условиях угрозы коронавируса

Экс-глава ЛОГА, народный депутат от "Европейской солидарности Олег Синютка считает, что сейчас следует поддерживать меры безопасности, применяемые в странах Европы и Украины для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом Олег Синютка заявил в своем видеообращении, размещенном на YouTube.

"Однако, - продолжает депутат далее, - мы видим отсутствие системности в этой работе, как в Украине, так и в регионах, в частности, во Львове. Убежден, что только при выполнении четких последовательных шагов мы сможем обеспечить безопасность украинцев".

Задача оппозиции, - считает Олег Синютка, - заботиться о людях, а, следовательно, указывать власти на проблемы в ее действиях и рекомендовать правильные шаги.

"Как менеджер с многолетним опытом, лидер "Европейской солидарности" на Львовщине и человек, который переживает за регион, чувствую необходимость постоянной коммуникации с жителями Львовщины и Львова.

Мы слышали от министра здравоохранения предложение закрыть торговые центры и ограничить передвижение по Украине. Правительство в таких ситуациях может рекомендовать, а должно обязывать к реальным действиям органы местного самоуправления! ", - говорит экс-глава ЛОГА.

Украинцы же, - по его мнению, - не могут быть застигнуты врасплох такими решениями. Людям нужно дать время на подготовку и объяснить, как жить в новых условиях.

"Здоровье украинцев - это главное, но еще одна важная задача для нас - спасение экономики. Для того, чтобы сохранить рабочие места, гарантировать выплаты зарплаты как на государственных, так и частных учреждениях. Чтобы компенсировать убытки предпринимателям. СИСТЕМНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ и ЭКОНОМИКА - первоочередные вопросы. Сначала работа, а потом пиар ", сказал Олег Синютка.

"Европейская солидарность" как на местном, так и на общегосударственном уровне, будет особенно тщательно мониторить действия власти и помогать украинцев защитить себя, - убеждает он.