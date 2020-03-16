Освобождение от налогов и запрет проверок: в Раде готовят антикризисные меры для поддержки бизнеса в связи с коронавирусом

16 марта, 2020, 14:33

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработали пакет антикризисных мер, направленных на поддержку бизнеса в период негативного влияния финансового кризиса из-за ситуации с коронавирусом

Об этом Цензор.НЕТ рассказал глава этого комитета Данил Гетманцев .

13 марта он разместил на своей странице в фейсбуке сообщение с предложением к бизнесу и экспертам высказывать свои предложения.

"Обратившись к экспертной среде и изучив опыт зарубежных стран, мы разработали два законопроекта о помощи бизнесу, - пояснил он. - Они еще не в окончательной редакции, но мы уже имеем какое-то свое видение. Мы заканчиваем работу и они будут рассмотрены на внеочередном заседании ВР ".

Основные нововведения, которые подготовлены на данный момент:

- Освобождение от любой ответственности за нарушение налогового законодательства в течение двух месяцев. Но, возможно, этот срок будет продлен.

- Освобождение от уплаты ЕСВ всех самозанятых лиц сроком на два месяца.

- Запрет на проведение проверок в 1 июля 2020 г. (кроме камеральных).

- Декларации физлицам-предпринимателям предлагают разрешить подавать до 1 июля 2020 года.

- Освобождение от уплаты земельного налога, если земля находится под объектами, которые используются в предпринимательской деятельности до 31 мая 2020 года.

- Освобождение от налога на недвижимость до 31 мая 2020 года (только в части коммерческой недвижимости). То есть, если, например, у человека магазин, он вынужден закрыть на период карантина, он не будет платить налоги на землю и недвижимость.

- Вступление в силу громких законов о применении кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса откладывается на три месяца.

- Выплаты за вынужденный простой сотрудникам предприятий освобождаются от налога на доходы физлиц. Речь идет о том, что если предприятие останавливается на период карантина и люди не работают, то по закону работодатель все равно должен платить этот налог. Поэтому депутаты предлагают его отменить, пока имеют место такие чрезвычайные обстоятельства.

По словам Гетманцева, есть еще меры, которые не касаются налогов, и они обсуждаются совместно с парламентским комитетом по вопросам экономического развития.

"Я предложил коммерческую плату по арендной недвижимости и оборудованию начислять без учета прибыли арендодателя, - рассказал народный депутат. - Если есть расходы на содержание, на амортизацию - они покрываются. Но если есть прибыль, она не должен быть уплачен за этот период. Второе предложение - мы признаем ситуацию, связанную с коронавирусом, форс-мажором и освобождаем всех от гражданско-правовой ответственности (от уплаты штрафов, пени и т.д.) ", - пояснил он.