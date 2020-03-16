Орбан: Венгрия не может существовать без венгерских общин Румынии, Словакии, Сербии и Украины

16 марта, 2020, 14:24

Глава венгерского правительства Виктор Орбан обратился с письмом к венграм, живущим за рубежом, в национальный праздник 15 марта, отмечая годовщину революции и войны за независимость 1848-1849 годов

Об этом заявил пресс-секретарь премьера Берталон Гаваши, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

"15 марта 1848 года - это общее наследие и праздник всех венгров. Вот уже 172 года мы верны в этот день нашей свободе и нашему национальному единству. Где бы мы не жили в мире, мы все помним мартовскую молодежь и вспоминаем героев от Позозда до Троицы, от Браньишко до Сенттамаша, они сражались как один под флагом свободы ", - сказал премьер-министр.

По словам Виктора Орбана, в этом году празднование имеет особое значение, поскольку происходит в сотую годовщину Трианонского договора, по которому Венгрия потерпела территориальные потери.

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"Точно так же, как 172 лет назад, когда вопрос свободы претерпел бы неудачу без Арона Габора, Венгрия не может существовать сегодня без Трансильванской, Южной, Нагорной и Закарпатской венгерских общин, укрепление и защита прав которых является нашей общей задачей и ответственностью", - заявил он.

"Как последователи 48-го года, мы желаем и клянемся, что уникальное языковое, интеллектуальное и культурное наследие, созданное нами за тысячу лет в Карпатском бассейне, будет сохранено и дальше развиваться на благо всех нас", - добавил Орбан.