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Espreso.tvОбществоОккупанты выпустили пять мин по позициям военных возле Песков, - Минобороны

Оккупанты выпустили пять мин по позициям военных возле Песков, - Минобороны

Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, выпустив пять мин по защитниках Песков

Об этом во время брифинга сообщили в Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении. Утром в течение 25 минут оккупационные войска выпустили 5 мин калибра 82 мм по позициям наших защитников в районе населенного пункта Пески", - сообщили во время брифинга.

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских военных в результате обстрела противника нет.

  • В воскресенье, 15 марта, российские военные на Донбассе 12 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов, пострадали четверо военных.
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