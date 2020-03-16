Общались о закупке тестов и оборудования, - Банковая о встрече Зеленского с олигархами

16 марта, 2020, 20:53

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств, информируют в пресс-службе.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода , сохранив здоровье и жизнь украинцев", - отметил Зеленский.

Бизнесмены пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса, уточнили в сообщении.