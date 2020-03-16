На уровне государства необходимо введение антикризисных мер по поддержке экономики, - заявление фракции "ЕС" во Львовском горсовете

16 марта, 2020, 17:30

Фракция "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете выступила с заявлением по антикризисным мерам для поддержки экономики и предпринимателей Львова

Приводим текст этого заявления:

"В связи с эпидемией коронавируса под угрозой оказались как здоровье наших граждан, так и украинская экономика. Важный факт: Европейский Союз создал специальный Фонд для борьбы с пандемией, на который выделено более 37 млрд евро, из которых одна только соседняя Польша получит 7.5 миллиарда. Кроме этого, каждая из европейских стран разработала программу собственных мероприятий для поддержки экономики, а другие государства мира осуществляют подобные.

Зато беспокоит ситуация, когда украинская власть не то, что ничего не делает в этом плане, но даже не определилась с Министром экономики, вторая версия Правительства Зеленского и сформированное им монобольшинство в Верховной Раде Украины не принимают никаких решений, которые бы остановили глубокий кризис, который надвигается, задолго до эпидемии коронавируса. Невыполнение бюджета в более +20 млрд и спад промышленного производства - это уже, к сожалению, свершившийся факт.

На уровне государства необходимо введение антикризисных мер по поддержке экономики. Комплекс мероприятий предложила народный депутат Нина Южанина. Депутатская фракция "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете полностью поддерживает "ТОП-10 антикризисных шагов в экономической сфере", которые представила народный депутат и требует на основе этих предложения ввести "ТОП-8" пунктов местной программы спасения экономики Львова.

Предлагаем утвердить ниже приведенный перечень того, что нужно в первую очередь сделать в нашем городе:

Ввести льготы по уплате земельного налога и применять понижающий коэффициент арендной платы за землю для предприятий, зарегистрированных во Львове и Львовской области.

Снизить арендную плату за пользование коммунальным имуществом львовскими предпринимателями или отменить ее уплату на время действия карантина.

Отсрочить уплату паевых взносов на развитие инфраструктуры.

Требовать от Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины разработать и ввести временные изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми позволить органам местного самоуправления уменьшать ставки местных налогов и сборов.

Требовать от Кабинета Министров Украины ввести компенсаторные механизмы для бизнеса и создать условия для сохранения рабочих мест и оплаты труда работникам в время вынужденного простоя.

Требовать от Национального Банка Украины стимулировать банки вводить льготные каникулы производственным и другим предприятиям для оплаты по кредитам.

Согласовать с владельцами крупных торговых площадей, рынков и торговых центров снижение арендной платы для предпринимателей из-за вынужденного простоя.

Для аккумулирования благотворительных взносов во Львове должен быть создан Благотворительный фонд под общественным контролем.

Призываем власти города Львова не медлить и принять комплекс решений, который позволит держать экономику города на плаву. Уже очевидно, что от туризма в бюджет не поступит столько поступлений, сколько планировали. Поэтому оперативно должны переориентировать налоговую специфику города Львова. Призываем депутатов Львовского совета сплотиться и объединиться ради спасения экономики города.

Берегите себя, Львов и Украину".