На Сумщине микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом, погибли 3 человека

16 марта, 2020, 11:56

Происшествие произошло 16 марта около 8:30, возле села Постольное

Об этом сообщает полиция Сумщины.

Установлено, что столкнулись Рено Трафик и рейсовый автобус сообщением Сумы-Зноб-Новгородский. По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира мини-автобуса.

Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.