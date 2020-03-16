На Сумщине микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом, погибли 3 человека
16 марта, 2020, 11:56
Происшествие произошло 16 марта около 8:30, возле села Постольное
Об этом сообщает полиция Сумщины.
Установлено, что столкнулись Рено Трафик и рейсовый автобус сообщением Сумы-Зноб-Новгородский. По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира мини-автобуса.
Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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