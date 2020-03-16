МВД хочет наказывать за нарушение карантина: минимальные штрафы будут достигать 17 тыс. грн

16 марта, 2020, 21:22

МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе. В частности, штраф за нарушение правил карантина может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. гривен

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД

Как отмечает пресс-служба МВД Украины, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей", согласно которому нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"То есть, административная ответственность может быть установлена за самовольное оставление места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19", - заявил Геращенко.

Геращенко также отметил, что предлагается повысить уголовную ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и выложить ст. 325 Уголовного кодекса в такой редакции: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет".