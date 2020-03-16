Молюсь за врагов: Усик опубликовал религиозное стихотворение о жизненном пути
Стихотворение боксер опубликовал в Instagram.
"Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь Не идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой За меня ты Бога Молишь каждый миг Да крута дорога Ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность не отдать. В Отче наш прошу я Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель Не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.".
23 мая на арене O2 в Лондоне Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.
Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь НЕ идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой По меня ты Бога молишь каждый миг Да крутая дорога ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность НЕ отдать. В Отче наш прошу Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.
- 15 марта Усик во время трансляции в социальной сети заявил, что он болен новый "хеппивирусом" .
- Напомним, 13 марта Александр Усик и Дерек Чисора провели дуэль взглядов , накануне второго поединка украинца в супертяжелом весе.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-