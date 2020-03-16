Молюсь за врагов: Усик опубликовал религиозное стихотворение о жизненном пути

16 марта, 2020, 11:23

Украинский боксер Александр Усик поделился с болельщиками стихотворением о врагах, Боге и жизненном пути

Стихотворение боксер опубликовал в Instagram.

"Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь Не идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой За меня ты Бога Молишь каждый миг Да крута дорога Ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность не отдать. В Отче наш прошу я Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель Не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.".

23 мая на арене O2 в Лондоне Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.