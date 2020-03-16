 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМолюсь за врагов: Усик опубликовал религиозное стихотворение о жизненном пути

Молюсь за врагов: Усик опубликовал религиозное стихотворение о жизненном пути


фото: Reuters
Украинский боксер Александр Усик поделился с болельщиками стихотворением о врагах, Боге и жизненном пути

Стихотворение боксер опубликовал в Instagram.

"Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь Не идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой За меня ты Бога Молишь каждый миг Да крута дорога Ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность не отдать. В Отче наш прошу я Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель Не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.".

23 мая на арене O2 в Лондоне Александр Усик проведет второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ангел мой хранитель, Помощь ты во всём. К Богу троп строитель. Утром, ночью, днём. Ты мне помогаешь НЕ идти кривой, Путь мой освещаешь В след иду я твой По меня ты Бога молишь каждый миг Да крутая дорога ты прости старик Пред тобой в долгу, я. Вечность НЕ отдать. В Отче наш прошу Хлеб насущный дать В этой же молитве Молвлю за врагов Чтоб когда предстану Сам был без долгов Ангел мой хранитель Ты прости меня Дал тебя Спаситель не подарок я Ты в свои годочки Стал со мной седой Мы с тобой до точки Грешный раб я твой.

Сообщение, распространенный Usyk Aleksandr (@usykaa)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать