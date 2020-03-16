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Espreso.tvОбществоЛидер французских правых Ле Пен пошла на карантин после общения с больным коронавирусом

Лидер французских правых Ле Пен пошла на карантин после общения с больным коронавирусом


фото: reuters
Лидер французской крайнеправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен объявила, что добровольно отправляется на карантин

Такое решение было принято "в качестве меры предосторожности" после того, как политик провела встречи с несколькими людьми, в том числе с лидером французских республиканцев Кристианом Жакобом, у которых недавно подтвердили заражение, сообщает BBC.

Сама Ле Пен утверждает, что никаких симптомов заболевания пока не замечала.

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Ранее она уже выступала за закрытие границ Франции, в частности с Италией и Испанией, в условиях пандемии.

Число заразившихся коронавирусов во Франции приблизилось к 5,5 тыс., 127 человек скончались.

С воскресенья в стране закрыты все магазины, кроме универсамов и аптек, а также кафе, рестораны и кинотеатры.

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