Louis Vuitton будет бесплатно производить антисептики на заводах по выпуску духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain для больниц Франции
Под их выпуск переоборудованы линии, на которых делали духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy, сообщает Радио Свобода .
Парфюмерно-косметическое подразделение luxury-холдинга LVMH заявило, что хочет помочь решить проблему нехватки санитайзеров из-за вспышки коронавируса, что передается капельным способом.
Начиная с понедельника часть мощностей заводов во Франции, которые производят продукты для Guerlain, Dior и Givenchy, будут отданы для этих целей. Сделанный здесь дезинфектор затем передадут французским органам здравоохранения и государственной сети лечебных учреждений Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, которая объединяет 44 больницы в Париже и его пригородах.
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