Louis Vuitton будет бесплатно производить антисептики на заводах по выпуску духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain для больниц Франции

16 марта, 2020, 13:33

Крупнейший в мире производитель чемоданов и сумок, модной одежды и аксессуаров класса "люкс" - Louis Vuitton начал производство антисептических гелей на трех своих фабриках во Франции

Под их выпуск переоборудованы линии, на которых делали духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy, сообщает Радио Свобода .

Парфюмерно-косметическое подразделение luxury-холдинга LVMH заявило, что хочет помочь решить проблему нехватки санитайзеров из-за вспышки коронавируса, что передается капельным способом.

Начиная с понедельника часть мощностей заводов во Франции, которые производят продукты для Guerlain, Dior и Givenchy, будут отданы для этих целей. Сделанный здесь дезинфектор затем передадут французским органам здравоохранения и государственной сети лечебных учреждений Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, которая объединяет 44 больницы в Париже и его пригородах.

Читайте также: Во Франции коронавирусом заболеет до 70% населения, - министр образования