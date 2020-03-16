Лайнер Diamond Princess: 46 украинцев прошли карантин и вернулись в Украину

16 марта, 2020, 21:36

Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись со США

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера Diamond Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - говорится в сообщении.