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Espreso.tvОбществоЛайнер Diamond Princess: 46 украинцев прошли карантин и вернулись в Украину

Лайнер Diamond Princess: 46 украинцев прошли карантин и вернулись в Украину

Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись со США

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера Diamond Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - говорится в сообщении.

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