Кулеба опроверг заявление премьера Словакии о покупке в Украине 2 млн масок

16 марта, 2020, 15:51

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о покупке в Украине 2 млн масок за € 1,2 млн

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Украина не торгует здоровьем своих граждан. В Украине введен запрет на экспорт масок. Поэтому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться. Если Словакия это планировала сделать, то планировала сделать в обход закона. Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, то объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии попал в Германию. Таким образом я опровергаю заявление,которое вчера вызвало столько шума. Уверяю, что правительство приложит усилий не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставки ", - сказал Кулеба.