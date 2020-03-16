 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКулеба опроверг заявление премьера Словакии о покупке в Украине 2 млн масок

Кулеба опроверг заявление премьера Словакии о покупке в Украине 2 млн масок


фото: rbc.ua
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о покупке в Украине 2 млн масок за € 1,2 млн

Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Украина не торгует здоровьем своих граждан. В Украине введен запрет на экспорт масок. Поэтому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться. Если Словакия это планировала сделать, то планировала сделать в обход закона. Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, то объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии попал в Германию. Таким образом я опровергаю заявление,которое вчера вызвало столько шума. Уверяю, что правительство приложит усилий не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставки ", - сказал Кулеба.

  • Напомним, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 млн штук медицинских масок за наличные , но их перехватил немецкий покупатель.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать