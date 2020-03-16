Кулеба опроверг заявление премьера Словакии о покупке в Украине 2 млн масок
Об этом он рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Украина не торгует здоровьем своих граждан. В Украине введен запрет на экспорт масок. Поэтому любая попытка в обход закона осуществить этот экспорт будет жестко наказываться. Если Словакия это планировала сделать, то планировала сделать в обход закона. Мы проверили все базы данных, в том числе таможенные, мы провели консультации на всех уровнях и не обнаружили никаких признаков, то объем масок, о котором говорил премьер-министр Словакии попал в Германию. Таким образом я опровергаю заявление,которое вчера вызвало столько шума. Уверяю, что правительство приложит усилий не только для того, чтобы удерживать как можно больше масок в Украине, но и для того, чтобы находить дополнительные источники их поставки ", - сказал Кулеба.
- Напомним, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 млн штук медицинских масок за наличные , но их перехватил немецкий покупатель.
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