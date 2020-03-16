Коронавирус: из Украины в Польшу пытались прислать по почте 50 тыс. масок

16 марта, 2020, 16:19

Из Украины в Польшу пытались прислать по почте 50 тыс. медицинских масок

Об этом сообщает пресс служба Галицкой Гостаможни.

Во время таможенного контроля почтового отправления. работники Галицкой таможни Гостаможслужбы обнаружили медицинские маски. Партию товара - почти 50 тыс. шт., Планировали отправить в Республику Польшу. Отправитель, житель Львовщины, задекларировал их, однако из-за ограничения экспорта товаров противоэпидемического назначения, в числе которых медицинские маски, в пересылке их отказано ", - говорится в сообщении.

Ранее в пунктах пропуска "Шегини - Медика" и "Рава-Русская - Гребенне" работники таможни предотвратили вывоз из Украины около 40 тыс. медицинских масок