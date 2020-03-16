Коронавирус: в Италии число погибших превысило 2000 человек

16 марта, 2020, 20:08

За прошедшие сутки в Италии снова существенно выросло количество погибших и больных коронавирусом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на службу гражданской обороны страны.

Данные подсчитаны по состоянию на 5 вечера по центральноевропейскому времени по сравнению с тем же временем воскресенье.

Общее количество больных синдромом COVID-19 почти достигла 28000 человек (27980). По сравнению с прошлым днем их количество выросло на 3233 человек, что близко к рекордным значениям.

2158 человек из числа больных - погибли, это на 349 больше, чем накануне.

В палатах интенсивной терапии находится 1851 человек, на домашнем лечении - 10 197 больных.

Эти показатели роста близки к рекордным значениям в это воскресенье, когда было обнаружено 3,5 тысячи новых больных, 368 погибли.

Наибольшее количество больных сохраняется в северной провинции Ломбардия (14649 человек), количество погибших в одной только Ломбардии - 1420.