Коронавирус: в Италии число погибших превысило 2000 человек
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на службу гражданской обороны страны.
Данные подсчитаны по состоянию на 5 вечера по центральноевропейскому времени по сравнению с тем же временем воскресенье.
Общее количество больных синдромом COVID-19 почти достигла 28000 человек (27980). По сравнению с прошлым днем их количество выросло на 3233 человек, что близко к рекордным значениям.
2158 человек из числа больных - погибли, это на 349 больше, чем накануне.
В палатах интенсивной терапии находится 1851 человек, на домашнем лечении - 10 197 больных.
Эти показатели роста близки к рекордным значениям в это воскресенье, когда было обнаружено 3,5 тысячи новых больных, 368 погибли.
Наибольшее количество больных сохраняется в северной провинции Ломбардия (14649 человек), количество погибших в одной только Ломбардии - 1420.
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