Коронавирус в Украине: Зеленский предлагает Кабмину запретить работу метрополитена и междугородные перевозки

16 марта, 2020, 17:49

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

"Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинцев", - заявил Зеленский.

"Я призываю Кабинет министров сделать следующее. Первое. С начала суток 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать домой ", - подчеркнул президент.

"Второе. Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в такси и маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах , автобусах, вагонах трамваев ", - добавил Зеленский.