 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Зеленский предлагает Кабмину запретить работу метрополитена и междугородные перевозки

Коронавирус в Украине: Зеленский предлагает Кабмину запретить работу метрополитена и междугородные перевозки


фото: metro.kiev.ua
Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров усилить карантин по всей Украине в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

"Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного - жизнь и здоровье украинцев", - заявил Зеленский.

"Я призываю Кабинет министров сделать следующее. Первое. С начала суток 17 марта 2020 запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой граждане смогут заказать домой ", - подчеркнул президент.

"Второе. Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в такси и маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах , автобусах, вагонах трамваев ", - добавил Зеленский.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать