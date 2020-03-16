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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: первый зараженный имеет отрицательный повторный тест, - Черновицкая ОГА

Коронавирус в Украине: первый зараженный имеет отрицательный повторный тест, - Черновицкая ОГА


фото: reuters
У жителя Черновцов, который стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест дал отрицательный результат

Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Hromadske .

Она подчеркнула, что о выздоровлении можно говорить только тогда, когда у пациента будет два подряд негативных результаты тестирования на коронавирус.

"Сегодня мы получили первый отрицательный от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента также отберут образцы, и если результат также будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента", - отметила она.

  • Всего в Украине зафиксировано 5 случаев инфицирования, один человек умер.

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