Коронавирус в Украине: первый зараженный имеет отрицательный повторный тест, - Черновицкая ОГА
16 марта, 2020, 12:35
У жителя Черновцов, который стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест дал отрицательный результат
Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Hromadske .
Она подчеркнула, что о выздоровлении можно говорить только тогда, когда у пациента будет два подряд негативных результаты тестирования на коронавирус.
"Сегодня мы получили первый отрицательный от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента также отберут образцы, и если результат также будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента", - отметила она.
- Всего в Украине зафиксировано 5 случаев инфицирования, один человек умер.
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