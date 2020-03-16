Коронавирус в Украине: первый зараженный имеет отрицательный повторный тест, - Черновицкая ОГА

16 марта, 2020, 12:35

У жителя Черновцов, который стал первым инфицированным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест дал отрицательный результат

Об этом заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает Hromadske .

Она подчеркнула, что о выздоровлении можно говорить только тогда, когда у пациента будет два подряд негативных результаты тестирования на коронавирус.

"Сегодня мы получили первый отрицательный от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента также отберут образцы, и если результат также будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписке пациента", - отметила она.