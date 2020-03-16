Коронавирус в Украине: на Львовщине ограничили поездки между городами, - решение ОГА

16 марта, 2020, 09:48

Львовская ОГА приняла решение о введении более строгих карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса

Об этом сообщает ZAXID.net.

На заседании областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ограничить передвижения между городами, запретить собрания людей в группах более 10 человек, работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, АЗС и магазин).

В частности, комиссия приняла ряд решений:

ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек;

ограничить доступ клиентов к контактным центрам поставщиков коммунальных услуг, центров предоставления административных услуг, максимально перевести обслуживание в онлайн-режим;

ограничить работу заведений общественного питания и торгово-развлекательных центров (кроме аптек, автомобильных заправочных станций и магазин)

ограничить передвижение населения на административных территориях, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта.

Как сообщил руководитель департамента гражданской защиты ЛОГА Игорь Туз, жителей области призывают без надобности не путешествовать и не ездить между населенными пунктами.

"Речь идет о том, чтобы ограничить любое передвижение без надобности. Потому что ситуация может быть очень плачевная, если мы не остановимся. Жителей призываем воздержаться от любых ненужных поездок, путешествий. Также разрабатываем рекомендации для перевозчиков", - сообщил Туз.

Чиновник не исключает, что правоохранители будут останавливать людей и спрашивать, куда они движутся, как это происходит в Италии

На заседании комиссии также определили перечень учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с признаками острых респираторных заболеваний, которые в течение 14 дней находились в странах, где зарегистрировано распространение вируса.