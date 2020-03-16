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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Харькове произошла массовая драка из-за бесплатных медицинских масок

Коронавирус: в Харькове произошла массовая драка из-за бесплатных медицинских масок


фото: facebook
В Харькове под зданием городского совета произошла массовая драка из-за бесплатных медицинских масок, которые раздавал общественный деятель Анатолий Родзинский для того, чтобы люди могли защититься от смертельного коронавируса COVID-19
Об этом сообщает на странице Facebook Харьков 1654 .
 
"Родзинский решил под горсоветом раздать 1000 масок, в результате пенсионеры из-за них начали толкаться", - говорится в сообщении.
 
Такую демонстративную акцию под зданием городского совета решил устроить адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский.
 
В результате под зданием горсовета образовалась длинная очередь, в основном люди пожилого возраста. Впоследствии началась массовая драка.
 
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