Коронавирус: в Харькове произошла массовая драка из-за бесплатных медицинских масок
16 марта, 2020, 16:50
В Харькове под зданием городского совета произошла массовая драка из-за бесплатных медицинских масок, которые раздавал общественный деятель Анатолий Родзинский для того, чтобы люди могли защититься от смертельного коронавируса COVID-19
Об этом сообщает на странице Facebook Харьков 1654 .
"Родзинский решил под горсоветом раздать 1000 масок, в результате пенсионеры из-за них начали толкаться", - говорится в сообщении.
Такую демонстративную акцию под зданием городского совета решил устроить адвокат и общественный деятель Анатолий Родзинский.
В результате под зданием горсовета образовалась длинная очередь, в основном люди пожилого возраста. Впоследствии началась массовая драка.
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