Коронавирус: в Харькове произошла массовая драка из-за бесплатных медицинских масок

16 марта, 2020, 16:50



фото: facebook

В Харькове под зданием городского совета произошла массовая драка из-за бесплатных медицинских масок, которые раздавал общественный деятель Анатолий Родзинский для того, чтобы люди могли защититься от смертельного коронавируса COVID-19