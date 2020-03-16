Коронавирус: в Черновцах умерла женщина с подозрением на заражение
16 марта, 2020, 22:22
Вечером 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больнице скончалась женщина, которая находилась там из-за подозрения на коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.
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