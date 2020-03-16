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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Черновцах умерла женщина с подозрением на заражение

Коронавирус: в Черновцах умерла женщина с подозрением на заражение

Вечером 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больнице скончалась женщина, которая находилась там из-за подозрения на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.

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