Коронавирус: в Черновцах умерла женщина с подозрением на заражение

16 марта, 2020, 22:22

Вечером 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больнице скончалась женщина, которая находилась там из-за подозрения на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.