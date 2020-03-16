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Espreso.tvОбществоКоронавирус: почти 1800 человек обратилось в дипучреждения с просьбой эвакуировать их в Украину, - Кулеба

Коронавирус: почти 1800 человек обратилось в дипучреждения с просьбой эвакуировать их в Украину, - Кулеба


фото: reuters
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на 9:00 в посольствах и консульствах Украины зарегистрировались 1791 человек, которые попросили помочь им выехать из страны их пребывания

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Сейчас мы в тесном диалоге с Министерством инфраструктуры, с Госпогранслужбой. Мы составляем полную картину, кто где из наших граждан находится, и анализируем, каким образом помочь им оттуда добраться Украине", - заявил Кулеба.

Он отметил, что в Европе все закрытые границы между странами, движение усложняется, но страна ищет самые разнообразные пути.

"Речь идет и о разработке моделей, которые позволят вывозить людей самолетом. Ведем переговоры с партнерами, чтобы позволяли транзит украинских граждан. Мы видим картину, по состоянию на 9:00 у нас официально в посольствах и консульствах Украины зареестровался 1791 человек, которые попросили помочь им уехать из стран их пребывания ", - сказал Кулеба.

Минстр добавил, что будут собирать группы, например, одна часть в Испании, другая в Португалии.

"Очевидно, что их надо свести в одну точку и вместе вывезти. Ключевое, что хочу донести - будут использованы все возможности и все модели, для того, чтобы помочь гражданам в этом затруднительном положении", - подытожил Кулеба.

Министерство инфраструктуры из-за закрытия границ из-за пандемии коронавируса формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта.

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