Коронавирус: Мининфраструктуры формирует список чартеров для эвакуации украинцев

16 марта, 2020, 13:59

Министерство инфраструктуры из-за закрытия границ из-за пандемии коронавируса формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Сообщается, что на сегодня Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта

"Следите за обновлением информации на страницах Мининфраструктуры", - говорится в сообщении.