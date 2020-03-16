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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Мининфраструктуры формирует список чартеров для эвакуации украинцев

Коронавирус: Мининфраструктуры формирует список чартеров для эвакуации украинцев


фото: reuters
Министерство инфраструктуры из-за закрытия границ из-за пандемии коронавируса формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

Сообщается, что на сегодня Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта

"Следите за обновлением информации на страницах Мининфраструктуры", - говорится в сообщении.

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