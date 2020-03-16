Коронавирус: Мининфраструктуры формирует список чартеров для эвакуации украинцев
16 марта, 2020, 13:59
Министерство инфраструктуры из-за закрытия границ из-за пандемии коронавируса формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
Сообщается, что на сегодня Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта
"Следите за обновлением информации на страницах Мининфраструктуры", - говорится в сообщении.
- Министерство здравоохранения Украины заявило, что у эвакуированных из Италии граждан не выявлен коронавирус.
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