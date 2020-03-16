Коронавирус: Киев отменит ярмарки
16 марта, 2020, 15:24
В рамках борьбы с распространением коронавируса в Киеве отменят проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок
Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Учитывая ограничительные меры, в Киеве со следующей недели ярмарки проводиться не будут, учитывая еще и то, в каком виде они проводились", - сказал Поворозник.
Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС
- Министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
- Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта в городе закрываются все заведения торговли , кроме продуктовых магазинов и аптек.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.
- В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-