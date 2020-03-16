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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Киев отменит ярмарки

Коронавирус: Киев отменит ярмарки


фото: reuters
В рамках борьбы с распространением коронавируса в Киеве отменят проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Учитывая ограничительные меры, в Киеве со следующей недели ярмарки проводиться не будут, учитывая еще и то, в каком виде они проводились", - сказал Поворозник.

Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все торговые и развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС

  • Министр здравоохранения Илья Емец заявил о необходимости закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны.
  • Городской глава Львова Андрей Садовый заявил, что с 16 марта в городе закрываются все заведения торговли , кроме продуктовых магазинов и аптек.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о приостановке работы в городе всех заведений питания, спортивных, развлекательных и торговых заведений, кроме аптек и продуктовых магазинов.
  • В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.
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