Коронавирус: Киев отменит ярмарки

16 марта, 2020, 15:24

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Киеве отменят проведение еженедельных сельскохозяйственных ярмарок

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Учитывая ограничительные меры, в Киеве со следующей недели ярмарки проводиться не будут, учитывая еще и то, в каком виде они проводились", - сказал Поворозник.