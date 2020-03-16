Коронавирус диагностировали у двух украинцев в Польше
16 марта, 2020, 13:08
Министерство здравоохранения Польши предоставило информацию о еще 25 подтвержденных случаев коронавируса в стране, среди зараженных - двое украинцев
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wprost.pl .
Отмечается, что один украинец приехал из Германии, а второй - из Украины.
"Один из них был диагностирован в городе Тыхе, а другой в Цешине - пациент из инфекционного отделения больницы в Цешине оказался в изоляции - его отправили домой в хорошем состоянии, и мы знаем, что он приехал из Германии. Второй пациент госпитализирован в больницу в Тыхах - он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевська.
Состояние украинцев хорошее, отметили в министерстве здравоохранения страны.
- Напомним, в полночь 15 марта 2020 г. Польша закрыла на десять дней свои границы .
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