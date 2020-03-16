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Espreso.tvОбществоКоронавирус диагностировали у двух украинцев в Польше

Коронавирус диагностировали у двух украинцев в Польше


фото: reuters
Министерство здравоохранения Польши предоставило информацию о еще 25 подтвержденных случаев коронавируса в стране, среди зараженных - двое украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Wprost.pl .

Отмечается, что один украинец приехал из Германии, а второй - из Украины.

"Один из них был диагностирован в городе Тыхе, а другой в Цешине - пациент из инфекционного отделения больницы в Цешине оказался в изоляции - его отправили домой в хорошем состоянии, и мы знаем, что он приехал из Германии. Второй пациент госпитализирован в больницу в Тыхах - он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевська.

Состояние украинцев хорошее, отметили в министерстве здравоохранения страны.

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