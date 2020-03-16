Конституционный суд РФ одобрил обнуление президентских сроков Путина

16 марта, 2020, 18:45

Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина

В решении суда сказано, что человек, ранее занимавший должность президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока "независимо от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

10 марта Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции Российской Федерации об отмене ограничения на количество президентских сроков.

Она позволит президенту РФ Владимиру Путину переизбираться после внесения изменений в Конституцию вплоть до 2036 года.

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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ намечено на 22 апреля 2020 года.