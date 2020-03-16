Как попасть в Украину из стран ЕС: таможня запустила интерактивную карту с пунктами пропуска

16 марта, 2020, 10:54

Государственная таможенная служба представила интерактивную карту, на которой отметила закрытые и открытые пункты пропуска после правительственного распоряжения по предотвращению распространения коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба Таможенной службы.

"На карте метками отмечены пункты, закрытые на территории Украины, а также те, что продолжают работу. Отдельный комментарий содержат те, на которых приостановлено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карта будет обновляться в соответствии с решениями правительства.