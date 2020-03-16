Как попасть в Украину из стран ЕС: таможня запустила интерактивную карту с пунктами пропуска
16 марта, 2020, 10:54
Государственная таможенная служба представила интерактивную карту, на которой отметила закрытые и открытые пункты пропуска после правительственного распоряжения по предотвращению распространения коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба Таможенной службы.
"На карте метками отмечены пункты, закрытые на территории Украины, а также те, что продолжают работу. Отдельный комментарий содержат те, на которых приостановлено пешеходное сообщение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что карта будет обновляться в соответствии с решениями правительства.
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