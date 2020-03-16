Герасимов: из-за преступного бездействия власти украинцы остаются один на один с эпидемией коронавируса - масок нет, люди застряли за рубежом, авиабилеты подорожали в разы

16 марта, 2020, 15:16

Новая власть преступно бездействовала и не готовилась к противодействию распространения эпидемии коронавируса в Украине, в результате украинцы остались один на один в борьбе с коронавирусом, а преступники наживаются на беде людей

Об этом заявил соглава фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время заседания согласительного совета.

Он продемонстрировал фото объявлений о том, что масок и антисептиков в аптеках нет, а цены на маски в некоторых супермаркетах поднялись в несколько раз.

"Что сегодня происходит с масками, антисептиками и всем остальным? Их просто нет. А если есть, то цены заоблачные", - отметил соглава фракции.

"Вы знаете, в такое время в цивилизованных странах маски и антисептики раздаются бесплатно", - отметил Артур Герасимов.

"Я думаю, все слышали заявление правительства о 10 млн масках. Но где они? Вы когда их собираетесь доставлять людям?", - добавил депутат.

Артур Герасимов отметил, что в СМИ опубликована информация о том, как более 900 тонн масок были проданы за границу.

"И я здесь поддерживаю коллег, которые уже упоминали интервью премьера Словакии, которое слышал весь мир, что им предлагали маски за наличные. А когда словаки приготовили наличные, партия масок была перехвачена другой страной", - добавил он.

Соглава фракции подчеркнул, что после этого заявления мы не увидели никакой реакции правоохранительных органов.

"Мы требуем немедленно проинформировать общество и Верховную Раду об ответственности тех, кто провалил подготовку к противодействию эпидемии. Потому что это преступное бездействие власти, которое оставило людей один на один с эпидемией, а занято только политическими преследованиями", - заявил Артур Герасимов.

Он подчеркнул, что фракция также требует от властей срочно обеспечить население бесплатными масками антисептиками и бесплатными тестами на коронавирус, чтобы каждый желающий мог быстро и бесплатно это сделать.

"Также требуем не на словах, а на деле поддержать наших врачей", - подчеркнул депутат.

Артур Герасимов также подчеркнул, что не решается проблема с возвратом украинцев из-за рубежа.

"Мы получаем огромное количество сигналов от украинцев, которые не могут вернуться домой. Я думаю не только мы, но кто-либо в этом зале. Господин Зеленский, мало просто призывать, надо еще профессионально это обеспечить. Вы вообще владеете ситуацией с билетами? Потому что билетов просто нет, а если они есть, то они стоят в разы дороже ", - подчеркнул он.

"Вы обещали конец эпохи жадности? Да вот все знают, что в критический для украинцев за рубежом момент одна отечественная авиакомпания, принадлежащая одному очень известному олигарху, повысила цены на билеты где-то в двенадцать раз", - отметил депутат.

"Мы требуем от власти, чтобы немедленно из основных европейских стран - Италия, Испания, Франция - были вывезены украинцы, которые оказались в ловушке эпидемии из-за бездействия и непрофессионализма власти. Используйте не только чартеры, но и самолеты ГСНД и все имеющиеся возможности", - добавил он.