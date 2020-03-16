Франция на две недели ограничивает перемещение людей

16 марта, 2020, 21:38

Франция на две недели вводит ограничения на перемещение людей по стране, заявил Макрон

Об этом в обращении к нации заявил президент Эмануэль Макрон, информируют Euronews.

Всем жителям страны приказано оставаться дома и выходить оттуда только в случаях крайней необходимости.

Кроме этого, Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов и приостановлении всех реформ, в том числе пенсионной.