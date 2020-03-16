 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирФранция на две недели ограничивает перемещение людей

Франция на две недели ограничивает перемещение людей

Франция на две недели вводит ограничения на перемещение людей по стране, заявил Макрон

Об этом в обращении к нации заявил президент Эмануэль Макрон, информируют Euronews.

Всем жителям страны приказано оставаться дома и выходить оттуда только в случаях крайней необходимости.

Кроме этого, Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов и приостановлении всех реформ, в том числе пенсионной.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать