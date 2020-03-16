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Espreso.tvОбществоФормирование правительства Израиля поручено оппоненту Нетаньяху

Формирование правительства Израиля поручено оппоненту Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил лидеру блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцу мандат на формирование правительства

Об этом сообщает DW .

Сообщается, что Ривлин дал Ганцу 28 дней на формирование нового правительства.

"Четвертые выборы недопустимы, и ключи к формированию коалиции находятся в ваших руках, господин Ганц, а также в руках всех народных избранников из всех партий", - заявил Ривлин.

В свою очередь, Ганц заявил, что постарается как можно быстрее сформировать "стабильное, патриотическое и широкое правительство".

"Израиль находится на пороге тяжелейшего кризиса. В этих условиях политические лидеры должны отложить в сторону все личные интересы и счета. Я предлагаю всем ответственным за принятие решений не поддаваться панике и не ввергать общество в ненужную истерию", - подчеркнул Ганц.

Отметим, ранее Ганц заручился поддержкой 61 депутата Кнессета нового созыва.

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