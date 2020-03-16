Формирование правительства Израиля поручено оппоненту Нетаньяху

16 марта, 2020, 19:28

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил лидеру блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцу мандат на формирование правительства

Об этом сообщает DW .

Сообщается, что Ривлин дал Ганцу 28 дней на формирование нового правительства.

"Четвертые выборы недопустимы, и ключи к формированию коалиции находятся в ваших руках, господин Ганц, а также в руках всех народных избранников из всех партий", - заявил Ривлин.

В свою очередь, Ганц заявил, что постарается как можно быстрее сформировать "стабильное, патриотическое и широкое правительство".

"Израиль находится на пороге тяжелейшего кризиса. В этих условиях политические лидеры должны отложить в сторону все личные интересы и счета. Я предлагаю всем ответственным за принятие решений не поддаваться панике и не ввергать общество в ненужную истерию", - подчеркнул Ганц.

Отметим, ранее Ганц заручился поддержкой 61 депутата Кнессета нового созыва.