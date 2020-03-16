Формирование правительства Израиля поручено оппоненту Нетаньяху
Об этом сообщает DW .
Сообщается, что Ривлин дал Ганцу 28 дней на формирование нового правительства.
"Четвертые выборы недопустимы, и ключи к формированию коалиции находятся в ваших руках, господин Ганц, а также в руках всех народных избранников из всех партий", - заявил Ривлин.
В свою очередь, Ганц заявил, что постарается как можно быстрее сформировать "стабильное, патриотическое и широкое правительство".
"Израиль находится на пороге тяжелейшего кризиса. В этих условиях политические лидеры должны отложить в сторону все личные интересы и счета. Я предлагаю всем ответственным за принятие решений не поддаваться панике и не ввергать общество в ненужную истерию", - подчеркнул Ганц.
Отметим, ранее Ганц заручился поддержкой 61 депутата Кнессета нового созыва.
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